Cassano allo Ionio: sequestro di droga pronta allo spaccio

Sequestro da parte della Polizia di 60 grammi di droga in particolare eroina e cocaina a Cassano allo Ionio: dosi era pronte allo spaccio nascoste tra palazzine popolari.

CASSANO ALLO IONIO (COSENZA) –Durante una capillare attività di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Mobile di Cosenza e del Commissariato di Castrovillari hanno rinvenuto nella frazione Doria un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti nascosto in un’area residenziale. L’operazione di oggi, 27 febbraio 2026, si è concentrata su alcune palazzine di edilizia popolare. Grazie all’ausilio determinante di un’unità cinofila, i poliziotti hanno setacciato i cortili comuni degli edifici, ispezionando intercapedini e piccoli anfratti.

La ricerca ha dato esito positivo: sono stati recuperati circa 60 grammi tra eroina e cocaina. La droga non era conservata in panetti. Risultava infatti suddivisa in numerose dosi, confezionate e pronte per essere immesse sul mercato illegale della zona.

SEQUESTRO DI DROGA A CASSANO ALLO IONIO, LE INDAGINI COORDINATE DALLA PROCURA

L’intervento è stato coordinato dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. Dopo il sequestro della sostanza, l’attività di polizia giudiziaria prosegue senza sosta. Gli inquirenti sono ora al lavoro per risalire ai responsabili dello stoccaggio della droga. Si cerca anche di individuare i canali di rifornimento che alimentano la piazza di spaccio di Cassano e delle frazioni limitrofe.