Calcio, Atalanta-Bayern. Marino “Servirà la partita della vita”

Roma, 27 feb. (askanews) – Sarà il Bayern Monaco l’avversario dell’Atalanta negli ottavi di finale di Champions League. Il sorteggio ha messo la squadra di Raffaele Palladino di fronte ai tedeschi, capolista della Bundesliga, in un incrocio inedito per il club nerazzurro.

“Cercheremo di essere l’Atalanta anche contro il Bayern – ha dichiarato a Sky il direttore generale Umberto Marino -. È una squadra costruita per arrivare fino in fondo, ma li affronteremo con voglia, coraggio e con la spinta dei nostri tifosi. Dovremo fare la partita della vita. Se poi vinceranno loro, gli stringeremo la mano”.

Il dirigente ha sottolineato l’orgoglio del club bergamasco: “Non ci tireremo indietro e daremo il 120% delle nostre energie, con l’orgoglio di rappresentare l’Italia”. L’andata si giocherà a Bergamo.

Marino ha poi guardato al calendario fitto di impegni: “Ci aspetta un marzo discretamente intenso, ma è bello essere ancora in corsa su tre obiettivi: campionato, Coppa Italia e Champions League. Continuiamo con la nostra cultura del lavoro, poi accetteremo i verdetti del campo”.

Parole anche per l’allenatore: “Palladino ha grande voglia di lavorare e di dare tutto. Colpisce l’entusiasmo con cui affronta ogni allenamento e ogni partita”.

Per l’Atalanta, reduce dall’eliminazione del Borussia Dortmund nel turno precedente, si profila dunque una doppia sfida di alto livello contro una delle favorite per la vittoria finale.