X
<
>

Motogp, pre-qualifiche GP Thailandia a Bezzecchi

| 27 Febbraio 2026 18:05 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 27 feb. (askanews) – Marco Bezzecchi firma il miglior tempo, e il nuovo record della pista (in 1:28.526), nelle Pre-qualifiche di Buriram. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono le due Ducati di Marc Marquez e Di Giannantonio. 4° Acosta, poi Martin e Alex Marquez. In difficoltà Pecco Bagnaia che ha chiuso con il 15° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Sabato notte alle 4.50 le qualifiche, alle 9 la Sprint.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA