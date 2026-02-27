Quando la lavanderia industriale diventa sostenibile

Roma, 27 feb. – Negli ultimi anni la sostenibilità è entrata sempre più spesso nel contesto delle aziende, soprattutto in settori ad alto impatto come quello delle lavanderie industriali dove il consumo di acqua, energia e prodotti chimici incide in modo diretto sull’ambiente. “In realtà si potrebbe fare molto investendo in tecnologie avanzate utilizzando prodotti a basso impatto ambientale, controllando i processi produttivi” – spiega Dino Stella, CEO della Lavanderia Stella precursore, di almeno due decenni, del tema sostenibilità applicato al settore della lavanderia professionale.Ma cosa significa in concreto rendere più sostenibile il lavoro di una lavanderia industriale? “Noi della lavanderia Stella, – continua il CEO – per ridurre i consumi idrici utilizziamo sistemi di recupero e del riutilizzo dell’acqua sino all’80% siamo una realtà molto energivora per questo investiamo tantissimo in macchinari tecnologicamente avanzati che ci permettono un risparmio energetico notevole. Avendo poi delle superfici importanti utilizziamo pannelli per recuperare energia rinnovabile. Un altro elemento necessario all’interno di una lavanderia industriale sono i prodotti chimici. Oggi c’è la possibilità di utilizzare prodotti meno impattanti, sono prodotti certificati che garantiscono igiene e sicurezza e quindi sono prodotti che rispettano l’abiente”.Questo impegno verso processi di qualità e investimenti tecnologici è una strada che Lavanderia Stella ha intrapreso molti anni fa. “è stata molto difficile – continua Stella – perché parliamo di oltre 25 anni fa. Il mercato era poco sensibile, forse non lo era affatto perché era molto più attento ai costi. Ho avuto sempre una idea del cambiamento che avremmo vissuto e quindi degli investimenti e del percorso che dovevo intraprendere. Posso affermare adesso finalmente che il mercato è diventato più attento al percorso che io ho intrapreso”. Un percorso che per Lavanderia Stella non ha mai significato rinunciare alla qualità, “la qualità del servizio – spiega – parte innanzitutto dalla qualità del lavaggio poi ovviamente subito dopo c’è la fase di stiratura di piegatura, e poi anche le fasi di consegna dei prodotti. La qualità passa anche dalla personalizzazione del servizio a ogni singolo cliente, anche nei termini di piegatura di un capo particolare. Abbiamo attrezzature piegatrici che fanno anche delle pieghe speciali per garantire prodotti ben stirati e ben piegati”.(Servizio Pubbliredazionale)