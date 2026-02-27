Trump ordina alle agenzie federali lo stop all’Ia di Anthropic

Roma, 27 feb. (askanews) – Donald Trump ha ordinato “a tutte le agenzie federali del governo degli Stati Uniti di cessare immediatamente qualsiasi utilizzo della tecnologia Anthropic. Non ne abbiamo bisogno, non la vogliamo e non collaboreremo più con loro”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo social network, Truth Social.

Il presidente ha definito il rifiuto della startup californiana di concedere accesso illimitato alla sua tecnologia di intelligenza artificiale all’esercito statunitense un “errore disastroso”. “Il loro egoismo sta mettendo in pericolo vite americane, le nostre truppe e la sicurezza nazionale”, ha accusato.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth aveva dato ad Anthropic un ultimatum, con scadenza venerdì alle 23,01 (ora italiana), per accettare di aprire il suo modello Claude senza limitazioni, pena l’obbligo di conformarsi a una legislazione specifica risalente alla Guerra fredda.