Xiaomi lancia 17 Series, “Eccellenza della fotografia mobile”

Barcellona, 28 feb. (askanews) – Xiaomi ha presentato a Barcellona, nei giorni del MWC, la sua nuova Xiaomi 17 Series, mostrando gli ultimi progressi dell’azienda nella tecnologia mobile. Insieme a questa, è stata svelata anche una selezione di nuovi prodotti AIoT e accessori, tra cui Xiaomi Scooter 6 Series e Xiaomi Watch 5, che ampliano ulteriormente l’ecosistema connesso di Xiaomi. A dimostrazione della sua ambizione in termini di design, Xiaomi ha anche presentato Xiaomi Vision Gran Turismo, un concept visionario di hypercar elettrica creato per la leggendaria serie Gran Turismo.

Come elemento centrale dell’annuncio odierno, Xiaomi ha svelato anche un’evoluzione della sua partnership con Leica. La collaborazione è stata elevata da un modello di Ricerca e Sviluppo congiunto di grande successo a un nuovo Modello di Co-creazione Strategica, che riflette una partnership più profonda e completa.

Realizzati sfruttando questo modello aggiornato, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra e Leica Leitzphone powered by Xiaomi ambiscono a stabilire un nuovo punto di riferimento per la fotografia mobile, combinando prestazioni di imaging di livello flagship con un design elegante, resistente ed ergonomicamente raffinato. Forte di oltre un secolo di esperienza Leica nel campo dell’imaging, Xiaomi 17 Series offre un’esperienza smartphone top di gamma completa, con al centro funzionalità foto e video leader del settore.

Xiaomi 17 Series presenta un design minimalista che privilegia l’eleganza e un look professionale. Linee pulite, bordi levigati e un layout essenziale creano un aspetto sobrio e deciso, che riflette la raffinatezza della serie. Il design di Xiaomi 17 Series, definito da curve ‘Golden Arc’ perfezionate attraverso innumerevoli iterazioni, contribuisce a una presa confortevole e sicura. Grazie a un design ricercato e a tecniche di produzione LIPO all’avanguardia, le cornici ultra-sottili assicurano che Xiaomi 17 Series sia comoda e facile da impugnare, offrendo al contempo un display quasi senza bordi.

Xiaomi 17 Ultra, il più sottile e leggero Xiaomi Ultra di sempre, misura 8,29 mm di spessore e pesa 218,4 g, sfoggiando un corpo raffinato e completamente piatto con cornici ultra-sottili e un modulo fotografico riposizionato, più piccolo e meno invasivo. Disponibile in White, Black e il nuovo Green Starlit, offre un aspetto premium che si addice a un dispositivo da vero top di gamma. Oltre al suo aspetto mozzafiato, la Xiaomi Guardian Structure garantisce una robusta durabilità con Xiaomi Shield Glass 3.0, che offre il 30% in più di resistenza alle cadute rispetto a Xiaomi 15 Ultra, un retro in fibra di vetro ad alta resistenza, un telaio in lega di alluminio e una classificazione IP68 per una protezione completa contro polvere e umidità.

Per un’esperienza di imaging e di tecnologia ancora più compatta, Xiaomi 17 misura 8,06 mm di spessore e pesa solo 191 g, pur integrando una potenza di calcolo di fascia alta, capacità di imaging avanzate e una batteria robusta. Disponibile nelle accattivanti colorazioni, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue e il classico Black³, presenta un modulo fotografico ridisegnato, una curvatura significativamente ridotta nella transizione del telaio e cornici ultra-sottili da 1,18 mm². Oltre a un design elegante, audace e di grande impatto visivo, Xiaomi 17 è costruito per durare, con la Xiaomi Guardian Structure che vanta un telaio in alluminio 6M42, Xiaomi Shield Glass e certificazione IP68, garantendo durata e tranquillità.

Xiaomi continua la sua partnership con Leica per offrire un’esperienza di imaging professionale su Xiaomi 17 Series. Basata sul trattamento e la configurazione delle lenti ottiche Leica UltraPure, la nuova serie offre prestazioni affidabili in un’ampia gamma di condizioni di illuminazione, preservando i dettagli sia nelle scene luminose che in quelle in condizioni di scarsa luce. Una configurazione di lenti di alta gamma con rivestimento multistrato aiuta a ridurre i riflessi e le interferenze ottiche, permettendo a una luce più pulita di raggiungere il sensore. L’imaging della serie è supportato da strumenti come AI Creativity Assistant e funzionalità di Xiaomi HyperConnect, tra cui la condivisione di file e la configurazione Multicam, consentendo un flusso di lavoro di scatto e modifica più flessibile.

Progettato per una cattura di immagini potente e versatile, Xiaomi 17 Ultra apre nuove strade con il primo sensore della fotocamera principale LOFIC da 1″ di Xiaomi. Il sensore di immagine Light Fusion 1050L utilizza una tecnologia capacitiva all’avanguardia per aumentare significativamente la capacità di “full-well” e abilitare prestazioni HDR di prossima generazione. Un altro importante passo avanti è la fotocamera Leica da 200 MP 75-100 mm, dotata di uno zoom ottico meccanico 75-100 mm. Costruita secondo i riferimenti ottici Leica APO, la fotocamera teleobiettivo mantiene un’elevata qualità dell’immagine con ghosting e alterazioni cromatiche minime su tutta la gamma di zoom, e si estende a una lunghezza focale equivalente di 400 mm (17,2x) grazie alla tecnologia avanzata del sensore per una fotografia a lungo raggio eccezionale. Oltre alle sue avanzate capacità fotografiche, Xiaomi 17 Ultra offre una videografia ultra-dinamica con funzionalità di registrazione, colore e stabilizzazione di livello cinematografico, inclusa la registrazione Dolby Vision o ACES Log fino a 4K 120fps su entrambe le fotocamere principale e teleobiettivo.

Xiaomi 17, il flagship compatto per l’imaging, è dotato di un sistema fotografico altrettanto potente e versatile, che ruota attorno al sensore di immagine Light Fusion 950 top di gamma con dimensioni di 1/1.31″ e Super Pixel 4-in-1 da 2,4?m, offrendo un’impressionante gamma dinamica elevata di 13.5EV per immagini ricche e fedeli alla realtà in qualsiasi condizione di illuminazione. A completare il tutto il teleobiettivo flottante Leica da 60 mm, che offre ritratti a 60 mm, zoom ottico di livello 5x, macro precisa a 10 cm e AI Ultra Zoom 20x. Per gli autoritratti, una nuova fotocamera frontale da 50MP offre un autofocus migliorato sia a brevi che a lunghe distanze. La videografia è altrettanto solida, supportando la registrazione 4K 60fps Dolby Vision e 4K 60fps Log per dettagli nitidi, colori coerenti e una stabilità impressionante, migliorando la chiarezza e snellendo il flusso di lavoro per acquisizioni di livello professionale.

Grazie alla ricca tradizione fotografica di Leica, il sistema fotografico all’avanguardia di Xiaomi 17 Ultra può essere ulteriormente potenziato con due accessori che sono stati aggiornati. Il nuovo Xiaomi 17 Ultra Photography Kit presenta un design significativamente più leggero e compatto, che include un cinturino da polso, un otturatore a due fasi personalizzabile, un pulsante video dedicato e una classificazione IP54, il tutto ispirato alle fotocamere professionali e disponibile in vari colori. Per gli appassionati, Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro eleva l’esperienza con un’impugnatura premium in pelle PU antiscivolo che ricorda le iconiche macchine Leica, una batteria integrata da 2000mAh (tip.), un pulsante di scatto rimovibile per un’ergonomia personalizzata e un’interfaccia utente unica in modalità Fastshot, offrendo un controllo completo per scatti professionali.

Ogni dispositivo di Xiaomi 17 Series è dotato della piattaforma mobile leader del settore Snapdragon 8 Elite Gen 5, che offre prestazioni ineguagliabili e il set di funzionalità più avanzato disponibile su un SoC mobile. La CPU Qualcomm Oryon di terza generazione ad alte prestazioni e personalizzata, la GPU Qualcomm Adreno di nuova generazione, l’NPU Qualcomm Hexagon avanzata, la RAM e lo storage sono adatti ai compiti mobili più esigenti e soddisfano facilmente le esigenze degli utenti, tra cui acquisizione rapida di foto e video, videochiamate in alta definizione, multitasking ad alta produttività e gaming intensivo. Xiaomi 17 Series introduce la HyperCharge fino a 100W e, in aggiunta, la ricarica PD-PPS da 100W, che apre a un’ampia gamma di caricabatterie compatibili.