Hyundai Ioniq 9 trasforma ogni viaggio in un’esperienza premium

Con IONIQ 9, Hyundai porta su strada una nuova idea di SUV elettrico di grandi dimensioni, pensato per offrire comfort, tecnologia e versatilità a un livello superiore.

L’ammiraglia della gamma combina un design elegante e aerodinamico con un abitacolo spazioso ispirato al concetto di lounge, dove materiali curati, sedili Relaxation e un ambiente particolarmente silenzioso trasformano ogni viaggio in un’esperienza di benessere condiviso.

Con sette posti di serie e interni modulabili, IONIQ 9 è progettata per adattarsi alle esigenze di famiglie dinamiche, professionisti e appassionati di attività outdoor. L’ampio bagagliaio, che può raggiungere fino a 2.400 litri con i sedili abbattuti, offre tutto lo spazio necessario per bagagli, attrezzature sportive o viaggi in compagnia.

Al centro dell’esperienza di bordo ci sono tecnologie avanzate pensate per semplificare la vita quotidiana: connettività evoluta, aggiornamenti Over-the-Air, servizi digitali e integrazione con l’intelligenza artificiale rendono l’auto sempre aggiornata e perfettamente connessa.

La piattaforma a 800 Volt consente inoltre una ricarica ultra-rapida – dal 10 all’80% in circa 24 minuti – mentre l’autonomia può superare i 600 km nel ciclo WLTP, rendendo IONIQ 9 una compagna ideale anche per i lunghi viaggi.

