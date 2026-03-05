Iran, Tajani: governo dice sì a richieste aiuto Paesi Golfo

Roma, 5 mar. (askanews) – “Di fronte” agli attacchi indiscriminati” compiuti dall’Iran verso i Paesi vicini, “alcuni nostri partner strategici del Golfo hanno formalmente chiesto il sostegno dell’Italia per rafforzare le proprie capacità di difesa aerea dagli attacchi provenienti dall’Iran. Si tratta di nazioni dove sono presenti decine di migliaia di italiani, civili e militari, che abbiamo il dovere di proteggere. Ecco perché il governo ha ritenuto doveroso ad aderire a queste richieste”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni nell’Aula della Camera sul conflitto in Iran e la richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo.