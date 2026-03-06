Stellantis nomina Charles Christman Head of Investor Relations

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato oggi la nomina di Charles Christman a Head of Investor Relations, a diretto riporto del Chief Financial Officer Joao Laranjo, con effetto immediato. Christman succede a Ed Ditmire, che ha deciso di lasciare l’Azienda per motivi personali. Con una carriera che abbraccia diverse aree della finanza, tra cui treasury, sviluppo del business e investor relations, Christman ha maturato una solida esperienza presso le primarie realtà dei settori automotive e finanziario.

Nel corso dei suoi incarichi ha svolto un ruolo chiave nella realizzazione di importanti operazioni di M&A e di mercato dei capitali, contribuendo alla trasformazione delle attività di servizi finanziari e alla gestione di contesti complessi in ambito di liquidità e finanziamenti. Prima di questa nomina, Christman ha lavorato a stretto contatto con Laranjo negli ultimi otto anni, ricoprendo il ruolo di tesoriere del Nord America, Head of Financial Services e Head of Financial Planning & Analysis per il Nord America, e Presidente di Stellantis Financial Services US.

In precedenza, ha ricoperto posizioni strategiche presso Fiat Chrysler North America, General Motors e Meritor. Christman ha conseguito una laurea in Finance presso l’Indiana University e un Master in Business Administration presso la Michigan State University. Stellantis ringrazia Ed Ditmire per gli anni di servizio dedicato all’Azienda e gli augura il meglio per il suo futuro e le sfide che lo attendono.

