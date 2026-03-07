X
Agguato a colpi di pistola nel Napoletano, 39enne muore dopo il ricovero in ospedale

NAPOLI (ITALPRESS) – Agguato a colpi di arma da fuoco ad Arzano (Na). I carabinieri sono intervenuti in via Mazzini dopo la segnalazione di una persona ferita da diversi colpi di pistola. All’arrivo dei militari, il personale del 118 stava già trasportando all’ospedale di Frattamaggiore Armando Lupoli, 39 anni, residente ad Arzano e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, raggiunto da più proiettili in diverse parti del corpo, è deceduto poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso. Sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’agguato. Indagini in corso.

