Carburanti, Lega: Ue segua Trump, allentare sanzioni su petrolio russo

7 Marzo 2026

Askanews


Roma, 7 mar. (askanews) – “Considerato che gli USA hanno allentato le sanzioni sul petrolio russo, annunciando la possibilità di aprire ulteriormente in questa direzione, sarebbe opportuno che anche l’Unione Europea avesse un atteggiamento simile nel nome di realismo, buonsenso e interesse per cittadini e imprese”. Lo dichiara la Lega in un post sui social, a commento dell’apertura dell’amministrazione Trump sulla revoca alle sanzioni che colpiscono il petrolio russo.

SFOGLIA