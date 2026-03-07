Carburanti, Schlein: Meloni usi extragettito Iva per ridurre accise

Roma, 7 mar. (askanews) – Il governo dovrebbe usare l’extragettito Iva per ridurre le accise sui carburanti, lo ha chiesto la segretaria Pd Elly Schlein parlando all’evento ‘L’Italia che sentiano’. “Ve la ricordate Meloni che prometteva di abolire le accise? Abbiamo una proposta per il governo. Può attivare subito le cosiddette accise mobili, un meccanismo adottato molti anni fa e mai attuato”.

Perché, ha spieato la leader Pd, “non aumentano solo gli extraprofitti di chi la vende ma pure il gettito Iva che entra nelle casse dello Stato”. Dunque, “proponiamo di usare quell’extragettito Iva restituendolo ai cittadini e abbassando le accise di tutti”.