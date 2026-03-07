Iran, Conte: rischiamo rotolare in guerra, Italia doveva fare come Sanchez

Roma, 7 mar. (askanews) – “Non siamo in guerra, ma qui rischiamo di rotolare in guerra senza una reale consapevolezza trascinati da un patto di fedeltà che è male inteso rispetto al nostro principale alleato, che sono gli Stati Uniti, che hanno deciso di rompere completamento qualsiasi principio di diritto internazionale, hanno deciso di affrontare la competizione, la sfida tecnologica ed economica con la Cina a colpi di invasioni, blitz militari”. Lo ha affermato il presidente M5s Giuseppe Conte, in un’intervista ad Accordi e disaccordi, che andrà in onda stasera sul Nove

“In Venezuela – spiega – non c’è nessuna transizione democratica e l’ha dichiarato, è interessato solo al petrolio, oggi in Venezuela c’è la numero due” di Maduro, Delcy “Rodriguez. E’ rimasto tutto integro il sistema del regime precedente. Adesso hanno attaccato l’Iran, e per una guida spirituale, Khamenei, che muore, un’altra viene incoronata ed è il figlio. Quello è un sistema per cui non basta colpire i vertici per combattere il sistema dei pasdaran, che è radicatissimo sul piano dell’esercito, dell’intelligence. Hanno rivendicato l’annessione della Groenlandia. Guarda a caso stiamo parlando di territori che sono ricchi di risorse petrolifere, di gas, di minerali critici e terre rare”.

Dall’Italia “non si poteva, ma si doveva” prendere una posizione alla Sanchez. “Ma dove sta scritto che la nostra alleanza comporti addirittura sudditanza fino ad assecondare iniziative unilaterali che sono al di fuori di qualsiasi principio di diritto internazionale?Dove sta scritto che noi dobbiamo accettare un genocidio sul presupposto che il governo Netanyahu è nostro alleato? Dove sta scritto che noi stiamo diventando complici della distruzione di un qualsiasi principio di organizzazione e di ordine mondiale?”, ha detto ancora Conte.

Piu’ in generale,”qui – ha affermnato il presidente M5s- non è che se vince la destra prevale la sudditanza agli Stati Uniti o le buffonate sovraniste che poi sono appiattimento a quello che fa Washington e se invece vince il campo progressista si rispetta la Costituzione, la Costituzione, i principi delle Nazioni unite si rispettano comunque, sempre”.