Iran, Schlein: Italia deve insistere per cessate il fuoco immediato

Roma, 7 mar. (askanews) – “L’Italia deve insistere per cessate un fuoco immediato e per fermare questa guerra illegale di Trump e Netanyahu, siamo tutti d’accordo che si debbano fermare anche le ritorsioni del regime iraniano però bisogna chiedere anche a trump e netanyahu di fermarsi e di tornare alla via negoziale e anche insistere per far liberare tutti i prigionieri politici del regime”. Lo ha affermato, fra l’altro, la segretaria del Pd Elly Schlein in una intervista al Tg2.