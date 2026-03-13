Urso: intervento su accise come 4 anni fa, costoso e non efficace

Roma, 12 mar. (askanews) – Di fronte al caro carburanti “siamo pronti a intervenire come ho detto in quest’Aula appena avremo maggiore contezza sulla durata e l’estensione del conflitto e quindi sulle conseguenze economiche in modo da agire in maniera mirata ed efficace. A differenza di quello che si fece quattro anni fa quando con il taglio delle accise, che costò alle casse dello Stato 1 miliardo al mese, intollerabile, non si frenò nemmeno la spirale dell’inflazione che in poco tempo giunse infatti al 12,8%”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del question time al Senato.”Ecco perché è necessario prima essere pienamente consapevoli del fenomeno che si può innescare e poi intervenire in maniera responsabile determinata, mirata, quindi efficace” ha concluso.