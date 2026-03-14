Festa di Primavera, in Cina record di 9,4 miliardi di viaggi interni

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il numero totale di viaggi interregionali di passeggeri in tutta la Cina durante i 40 giorni del picco di spostamenti per la Festa di primavera, che si è concluso oggi, è stimato a un livello record di 9,4 miliardi, secondo i dati del ministero dei Trasporti.

I viaggi su strada hanno totalizzato circa 8,74 miliardi di spostamenti, confermandosi la modalità di trasporto più utilizzata. I viaggi ferroviari hanno raggiunto i 538 milioni, mentre il trasporto aereo ha gestito 94,39 milioni di passeggeri e le vie d’acqua hanno registrato 35,95 milioni di spostamenti.

Il picco di viaggi, spesso descritto come la più grande migrazione umana annuale del mondo, mette in evidenza l’enorme mobilità della Cina e la vivace attività economica del Paese. La Festa di primavera, una tradizionale occasione di ricongiungimento familiare, quest’anno si è celebrata il 17 febbraio.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).