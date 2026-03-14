Il proprietario dell’universo: storie dal Grand Universe Lucca

Lucca, 13 mar. (askanews) – Giacomo Puccini era un habitué della struttura. Chet Baker decise di soggiornare qui durante la sua avventura italiana. E pare che anche il Pascoli fosse di casa. Grand Universe Lucca ha più di una storia da raccontare. E Georges Midleje, Regional Managing Director, le conosce bene. Il Grand Universe Lucca è un luogo in cui il passato riaffiora dentro ogni dettaglio. “Questo hotel ha una grande storia, anche un po’ nascosta, che è stata riscoperta una volta che è stato ristrutturato”, spiega, ricordando come l’edificio affondi le sue radici addirittura in epoca romana, quando nella parte bassa ospitava un atelier di un vetraio. Poi, nei secoli, diventa palazzo nobiliare della famiglia Paoli nell’Ottocento, prima di trasformarsi, nel 1857, in un albergo chiamato L’Universo, meta di scrittori, compositori e grandi poeti come Pascoli e Ungaretti. Oggi parte del portfolio di Autograph Collection Hotels, brand del gruppo Marriott International, Grand Universe Lucca è proprietà di Marcucci Italia e Shaner Italia ed è gestito da Shaner Ciocco Properties.Per Midleje, il legame dell’hotel con la città passa soprattutto dalla musica. “È un albergo legato a Lucca anche per la parte della musica. Lucca ancora oggi è una città della musica”, sottolinea, ricordando come il design, i colori e gli spazi dell’attuale Grand Universe siano stati pensati per riflettere l’anima lucchese: dal pianoforte che accoglie gli ospiti all’ingresso, fino al rapporto stretto con il Lucca Summer Festival, che da decenni porta grandi artisti internazionali in città. La ristrutturazione del 2016, con un investimento importante per 55 stanze, è stata l’occasione per riportare alla luce questa identità, senza snaturarla.C’è poi la dimensione leggendaria, ma documentata, che aggiunge fascino al racconto. Midleje ricorda un episodio legato alla visita di Vittorio Emanuele III, quando l’albergatore di allora si presentò con grande orgoglio:”Ovviamente – dice Midleje – ha una posizione invidiabile, è giusto davanti al Teatro del Giglio. Uno degli ospiti importanti fu il re Vittorio Emanuele III, che durante un viaggio venne a soggiornare qui, in una sua visita a Lucca per vedere un’opera proprio al Teatro del Giglio, che è il nostro dirimpettaio. Non è una leggenda: il proprietario, quando arrivò il re, si presentò come il proprietario dell’Universo, che era il nome italianizzato dell’albergo che si chiamava “L’Univers”, alla francese. E il re gli rispose: e io sono un umile re di un paesino che si chiama Italia”.Un aneddoto che oggi vive nelle memorie conservate in biblioteca e che restituisce l’idea di quanto questo hotel sia intrecciato con la storia, piccola e grande, di una città ancora molto autentica.