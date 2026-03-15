Sci alpino, diciannove italiani qualificati per le Finali di Coppa del Mondo in Norvegia

ROMA (ITALPRESS) – Le gare del fine settimana di Courchevel e Are hanno definito la lista dei partecipanti alle finali di Coppa del mondo in programma da sabato 21 a mercoledì 25 marzo fra Kvitfjell (discesa e supergigante) e Hafjell (gigante e slalom), alle quali prenderanno parte i primi 25 delle classifiche di specialità, i campioni olimpici, i campioni mondiali juniores e gli atleti con oltre 500 punti in classifica generale.

Gli italiani che hanno guadagnato il diritto a parteciparvi sono complessivamente diciannove (nove uomini e dieci donne), frutto di otto successi sul circuito e venti podi complessivi. Nella discesa maschile sei i presenti: Giovanni Franzoni (attualmente terzo), Dominik Paris (4°), Florian Schieder (6°), Mattia Casse (11°), Benjamin Alliod (19°) e Christof Innerhofer (22°). In supergigante toccherà a Giovanni Franzoni (6°), Dominik Paris (9°), Mattia Casse (15°), Christof Innerhofer (19°) e Guglielmo Bosca (20°). In gigante promosso il solo Alex Vinatzer (9°), che gareggerà pure in slalom (dove è 17°), oltre a Tommaso Sala (19°).

In campo femminile non mancheranno in discesa Laura Pirovano (1a), Sofia Goggia (7a), Nicol Delago (9a), Elena Curtoni (20a) e Nadia Delago (23a), così come in supergigante Sofia Goggia (1a), Elena Curtoni (7a), Laura Pirovano (11a), Roberta Melesi (16a) e Asja Zenere (24a). In gigante qualificate Lara Della Mea 110a, Sofia Goggia 16a, Asja Zenere 19a, Laura Pirovano (+500 punti) e Anna Trocker (campionessa del mondo juniores di specialità), infine in slalom Lara Della Mea 14a, Martina Peterlini 25a e Anna Trocker (campionessa del mondo juniores di specialità).

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).