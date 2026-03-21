Sci alpino, Paris trionfa in discesa e vince le finali di Coppa del Mondo a Kvitjfell

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Dominik Paris vola nella discesa di Kvitfjell, valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Il 36enne di Merano taglia il traguardo in 1’45″37 conquistando la settima vittoria sulle nevi norvegesi, sei in discesa e una in superG, a poco più di dieci anni dalla prima volta.

L’azzurro precede di 0″19 lo svizzero Franjo Von Allmen e di 0″60 l’austriaco Vincent Kriechmayr. Marco Odermatt, già certo della Coppa di discesa, chiude settimo a 0″92 da Paris, che si prende anche la terza posizione in classifica di specialità con 441 punti ai danni di Giovanni Franzoni, 11esimo a 1″31. In top ten ci sono anche gli azzurri Benjamin Jacques Alliod, ottavo a 1″12, e Florian Schieder, decimo a 1″27. Più indietro Mattia Casse, 20esimo a 2″45, e Christof Innerhofer, 21esimo a 2″70.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Dominik Paris (Ita) in 1’45″37

2. Franjo Von Allmen (Sui) a 0″19

3. Vincent Kriechmayr (Aut) a 0″60

4. Alexis Monney (Sui) a 0″66

5. Miha Hrobat (Slo) a 0″86

6. Stefan Rogentin (Sui) a 0″89

7. Marco Odermatt (Sui) a 0″92

8. Benjamin Jacques Alliod (Ita) a 1″12

9. Daniel Hemetsberger (Aut) a 1″14

10. Florian Schieder (Ita) a 1″27

11. Giovanni Franzoni (Ita) a 1″31

20. Mattia Casse (Ita) a 2″45

21. Christof Innerhofer (Ita) a 2″70

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Marco Odermatt (Sui) 1626 punti

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 958

3. Atle Lie McGrath (Nor) 844

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 771

5. Loic Meillard (Sui) 763

6. Franjo Von Allmen (Sui) 744

7. Vincent Kriechmayr (Aut) 651

8. Timon Haugan (Nor) 631

9. Giovanni Franzoni (Ita) 618

10. Dominik Paris (Ita) 598

17. Alex Vinatzer (Ita) 385

22. Florian Schieder (Ita) 299

25. Mattia Casse (Ita) 273

41. Christof Innerhofer (Ita) 170

47. Benjamin Jacques Alliod (Ita) 162

58. Tommaso Sala (Ita) 115

72. Guglielmo Bosca (Ita) 90

91. Giovanni Borsotti (Ita) 49

103. Filippo Della Vite (Ita) 36

108. Luca De Aliprandini (Ita) 32

108. Tobias Kastlunger (Ita) 32

136. Matteo Canins (Ita) 10

139. Nicolò Molteni (Ita) 8

147. Max Perathoner (Ita) 5

150. Tommaso Saccardi (Ita) 4

150. Simon Talacci (Ita) 4

157. Corrado Barbera (Ita) 3

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).