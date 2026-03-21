Sci alpino, Pirovano da sogno: vince le finali a Kvitjfell e si aggiudica la coppa di discesa

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa 2025/2026. La 28enne di Trento non sbaglia a Kvitfjell alle finali di Lillehammer, difende il primato in classifica di specialità su Emma Aicher e mette la ciliegina sulla torta vincendo l’ultima discesa stagionale. L’azzurra ferma il cronometro sul tempo di 1’30″85 e precede di 0″15 la statunitense Breezy Johnson. Terza la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0″25) seguita dall’austriaca Ariane Radeler (+0″29) e da Aicher, quinta a 0″37 da Pirovano.

La Coppa del Mondo di discesa resta in Italia dopo il trionfo di Federica Brignone nel 2025. Italia che si conferma padona della velocità: negli ultimi sei anni sono stati cinque i successi del tricolore nella Coppa di discesa (Goggia 2021-2023, Brignone 2025, Pirovano 2026), l’austriaca Cornelia Huetter nel 2024 è stata l’unica in grado di inserirsi nel dominio azzurro.

Domani toccherà a Sofia Goggia, che si giocherà la Coppa di superG con Alice Robinson. La bergamasca dovrà difendere 63 punti di vantaggio sulla neozelandese.

DOMINIK PARIS TRIONFA NELLA DISCESA MASCHILE

“Non so cosa dire. Sapevo che la gara sarebbe stata difficile e non mi sentivo neanche così bene. Sono rimasta sorpresa quando ho visto la luce verde ed è tutto incredibile quello che è successo. Devo ancora realizzare tutto”. Queste le parole di Laura Pirovano dopo il successo nella discesa di Kvitfjell, alle finali di Lillehammer, che le ha consegnato la Coppa del Mondo di discesa 2025/2026.

“Ci siamo congratulate con lei perché non era semplice vincere oggi. È riuscita a fare una discesa pulita e ha meritato la coppa. Aicher l’anno scorso aveva vinto qui ed era un’avversaria temibile”, i complimenti, ai microfoni di RaiSport, di Sofia Goggia, nona a 0″81. “Per quanto riguarda la mia gara è stato un peccato perché sono praticamente caduta, ho perso tanto terremo e per fortuna mi è andata bene. Sono comunque soddisfatta di come ho sciato. Domani mi giocherò la Coppa di superG e dovrò stare sul pezzo, Robinson è una grandissima sciatrice e qui l’anno scorso aveva fatto bene. L’importante sarà dare tutto”, aggiunge la bergamasca, che domani si giocherà la Coppa del Mondo di superG con la neozelandese Alice Robinson, seconda in classifica di disciplina con 63 punti di ritardo dall’azzurra.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Laura Pirovano (Ita) in 1’30″85

2. Breezy Johnson (Usa) a 0″15

3. Kira Weidle-Winkelmann (Ger) a 0″25

4. Ariane Raedler (Aut) a 0″29

5. Emma Aicher (Ger) a 0″37

6. Corinne Suter (Sui) a 0″48

7. Nicol Delago (Ita) a 0″51

8. Cornelia Huetter (Aut) a 0″80

9. Sofia Goggia (Ita) a 0″81

9. Ester Ledecka (Cze) a 0″81

11. Nadia Delago (Ita) a 0″95

21. Elena Curtoni (Ita) a 2″11

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1286 punti

2. Emma Aicher (Ger) 1191

3. Camille Rast (Sui) 989

4. Sofia Goggia (Ita) 882

5. Alice Robinson (Nzl) 779

6. Paula Moltzan (Usa) 739

7. Laura Pirovano (Ita) 725

8. Julia Scheib (Aut) 672

9. Sara Hector (Swe) 606

10. Lindsey Vonn (Usa) 590

24. Lara Della Mea (Ita) 335

25. Elena Curtoni (Ita) 328

29. Nicol Delago (Ita) 287

39. Roberta Melesi (Ita) 174

40. Asja Zenere (Ita) 173

57. Nadia Delago (Ita) 108

60. Federica Brignone (Ita) 101

75. Martina Peterlini (Ita) 72

90. Ilaria Ghisalberti (Ita) 38

94. Emilia Mondinelli (Ita) 33

103. Sara Allemand (Ita) 21

108. Sara Thaler (Ita) 18

108. Giulia Valleriani (Ita) 18

114. Alice Pazzaglia (Ita) 12

123. Giorgia Collomb (Ita) 8

134. Beatrice Sola (Ita) 5

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).