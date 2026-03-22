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Applausi per Zaia e Fontana ai funerali di Bossi a Pontida

| 22 Marzo 2026 18:00 | 0 commenti

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Pontida (Bg), 22 mar. (askanews) – Applausi per i governatori della Lega che arrivano all’abbazia di San Giacomo a Pontida per i funerali di Bossi. L’ex presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in particolare, sono stati salutati con calore dai militanti assiepati sulle transenne che delimitano l’area riservata al passaggio delle autorità. Qualche militante scandisce anche un coro “Attilio, Attilio” per il governatore della Lombardia.

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