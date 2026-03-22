Miami, Jasmine Paolini sconfitta al terzo turno: Ostapenko vince in tre set

ROMA (ITALPRESS) – Termina ai sedicesimi di finale la corsa di Jasmine Paolini al “Miami Open”, quarto Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 9.411.725 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida.

La 30enne toscana, numero 7 del ranking Wta e del seeding, ha ceduto oggi contro la lettone Jelena Ostapenko, 24 del mondo e 25esima forza del tabellone, col punteggio di 5-7 6-2 7-5, con un vistoso calo dall’inizio della seconda frazione fino al 4-0 in favore della rivale nella terza frazione.

Agli ottavi di finale la “ritrovata” Ostapenko affronterà la vincente del match fra la ucraina Elina Svitolina e la canadese Hailey Baptiste.

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