Sci alpino, Sofia Goggia trionfa a Kvitjfell e vince la coppa di Super-G

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia si prende il superG di Kvitfjell, valido per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, e conquista la Coppetta di specialità 2025/2026. Quinta sfera di cristallo per la 33enne bergamasca, quattro in discesa e una in superG, che vola sulle nevi norvegesi e taglia il traguardo in 1’29″23 precedendo di 0″32 la svizzera Corinne Suter, seconda. Completa il podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, terza a 0″60.

La neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco per la Coppa, non va oltre il 16esimo posto a 2″41. Buona prova per di Elena Curtoni, ottava a 1″38. Fuori dalla top ten Laura Pirovano, 13esima a 2″17; Asja Zenere chiude 15esima a 2″32, Roberta Melesi 23esima a 3″66.

Dopo quattro Coppe di discesa (2018, 2021, 2022 e 2023), la fuoriclasse lombarda delle Fiamme Gialle, olimpionica in libera nel 2018 e bronzo a Milano-Cortina, succede nell’albo d’oro alla svizzera Lara Gut-Behrami e diventa la seconda italiana di sempre a vincere la classifica di specialità nel superG dopo Federica Brignone (2021/22).

Tra maschile e femminile l’Italsci ha trionfato quattro volte nella specialità: al femminile le già citate Goggia e Brignone, mentre tra gli uomini a sollevare la sfera di cristallo nella disciplina sono stati Peter Runggaldier (1994-95) e Dominik Paris (2018-19).

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Sofia Goggia (Ita) in 1’29″23

2. Corinne Suter (Sui) a 0″32

3. Kira Weidle-Winkelmann (Ger) a 0″60

4. Emma Aicher (Ger) a 0″61

5. Cornelia Huetter (Aut) a 0″84

6. Ester Ledecka (Cze) a 1″12

7. Ariane Raedler (Aut) a 1″19

8. Elena Curtoni (Ita) a 1″38

9. Malorie Blanc (Sui) a 1″45

10. Keely Cashman (Usa) a 1″55

13. Laura Pirovano (Ita) a 2″17

15. Asja Zenere (Ita) a 2″32

23. Roberta Melesi (Ita) a 3″66

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1286 punti

2. Emma Aicher (Ger) 1241

3. Camille Rast (Sui) 989

4. Sofia Goggia (Ita) 982

5. Alice Robinson (Nzl) 779

6. Laura Pirovano (Ita) 745

7. Paula Moltzan (Usa) 739

8. Julia Scheib (Aut) 672

9. Kira Weidle-Winkelmann (Ger) 640

10. Cornelia Huetter (Aut) 620

23. Elena Curtoni (Ita) 360

26. Lara Della Mea (Ita) 335

30. Nicol Delago (Ita) 287

38. Asja Zenere (Ita) 189

41. Roberta Melesi (Ita) 174

57. Nadia Delago (Ita) 108

60. Federica Brignone (Ita) 101

75. Martina Peterlini (Ita) 72

90. Ilaria Ghisalberti (Ita) 38

94. Emilia Mondinelli (Ita) 33

103. Sara Allemand (Ita) 21

108. Sara Thaler (Ita) 18

108. Giulia Valleriani (Ita) 18

114. Alice Pazzaglia (Ita) 12

123. Giorgia Collomb (Ita) 8

134. Beatrice Sola (Ita) 5

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).