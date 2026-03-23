Verona celebra la Giornata della Poesia tra imprese e università

Verona, 23 mar. (askanews) – Alla Biblioteca Capitolare di Verona, per la Giornata mondiale della Poesia, la parola poetica si è seduta allo stesso tavolo di imprenditori e formatori. Incontri, letture e dialoghi internazionali hanno esplorato il rapporto tra creatività, responsabilità e innovazione.Il primo appuntamento ha messo a confronto cultura e sistema produttivo, con l’obiettivo di portare la dimensione poetica dentro la vita delle imprese. Nel corso dell’incontro è stato siglato un accordo tra Accademia Mondiale della Poesia, Confindustria Veneto e Fondazione Bevilacqua La Masa per sviluppare progetti comuni tra arte, poesia e impresa.”L’impresa è fatta da uomini – afferma Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Veneto – viene misurata con numeri e dati, ma l’imprenditore prima di tutto è uomo e si muove attraverso emozioni. Anche l’intuito di un imprenditore è un’emozione, un feeling, una sensazione. La poesia può aiutare l’imprenditore, l’impresa e il mondo dell’impresa a muoversi in queste direttrici.Un confronto che guarda anche al rapporto tra innovazione e dimensione umana del lavoro. Per Emanuela Lucchini, delegata all’innovazione e alla ricerca in Confindustria Veneto, “trovare strade nuove, percorsi nuovi permette all’animo umano di emergere, cioè di andare oltre, di ricercare quello che è ancora incognito e quindi si sposano molto bene la poesia con l’innovazione nell’impresa”.. Accanto al tema dell’innovazione è emerso anche quello del benessere umano e sociale. Laura Troisi, segretario Generale dell’Accademia Mondiale della Poesia: “Noi crediamo che sia importante che la poesia entri nelle imprese, nella vita delle imprese. Infatti questo evento ha come titolo il respiro della poesia per le vita delle imprese, proprio perché la poesia dà la visione e questo è fondamentale”.Il programma si è aperto anche alla dimensione internazionale con il Premio Catullo, andato alla poetessa Gabriella Sica, e un confronto tra università, poesia e formazione. Per due giorni poeti e studiosi da diversi Paesi si sono confrontati per sul presente e sul futuro della poesia, in un dialogo tra culture e generazioni chiuso da un reading internazionale.