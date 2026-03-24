Italia-Irlanda del Nord, arbitra l’olandese Danny Makkelie

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NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà Danny Makkelie a dirigere Italia-Irlanda del Nord, semifinale play-off per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, in programma giovedì sera a Bergamo. Con l’arbitro olandese ci saranno i connazionali Hessel Steegstra e Jan De Vries come assistenti, mentre lo spagnolo Jesus Gil Manzano sarà il quarto ufficiale di gara, quindi alla Var gli olandesi Pol Van Boekel e Jeroen Manschot.
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(ITALPRESS).
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