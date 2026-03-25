Approvato il calendario scolastico 2026-2027 della Regione Puglia, inizio fissato per il 17 settembre

BARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale della Regione Puglia, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e sentite le organizzazioni sindacali di settore, ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027, definendo l’organizzazione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio. Per le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, sono previsti 224 giorni. Per tutte le altre scuole, le giornate sono 205, nel rispetto del monte ore annuale stabilito dalla normativa nazionale.

L’inizio delle attività per le scuole di ogni ordine e grado è fissato nel 17 settembre 2026 (e può essere anticipato nell’ambito dell’autonomia di ciascuna istituzione scolastica), mentre il termine è stabilito nel 30 giugno 2027 per le scuole dell’infanzia e nell’8 giugno 2027 per tutte le altre scuole. La definizione del calendario scolastico rappresenta un momento importante per l’organizzazione delle famiglie, delle istituzioni scolastiche e dell’intero sistema educativo regionale con cui si punta a garantire un equilibrio tra esigenze didattiche e tempi di vita degli studenti.

Insieme alla definizione dell’organizzazione delle attività didattiche, è approvata anche la nuova edizione del contest creativo per la realizzazione del nuovo calendario scolastico regionale 2026/27, incentrato quest’anno sul tema della cultura del dono e della solidarietà sociale. L’iniziativa è finalizzata ad offrire agli studenti e alle studentesse l’opportunità di esprimere la propria creatività.

Gli alunni e le alunne potranno rappresentare, secondo i valori a loro cari, come l’atto del donare – inteso come tempo, competenze o risorse – possa trasformare profondamente il tessuto sociale e scolastico, migliorando il senso di comunità e il legame tra le persone. Attraverso le loro opere, potranno esplorare visivamente come la gratuità e l’altruismo arricchiscano gli ambienti di apprendimento, evidenziando i benefici di una scuola basata sull’empatia e sul sostegno reciproco, e riflettendo anche sulle sfide legate all’indifferenza o alle barriere sociali che ostacolano la piena inclusione e la partecipazione collettiva. Le opere dovranno essere ideate come immagini rappresentative dei valori dell’istruzione e della cultura e i docenti e gli studenti potranno collaborare in gruppi, promuovendo dialogo e scambio di idee e rendendo il processo creativo un momento di crescita. Le attività per partecipare al concorso potranno essere collegate a percorsi didattici più ampi, come progetti di educazione civica o unità di apprendimento interdisciplinari. Il contest, le cui modalità di partecipazione saranno diffuse prossimamente, sarà aperto a tutte le istituzioni scolastiche regionali, sia statali che paritarie.

“Per il secondo anno consecutivo, insieme alla notizia del calendario per il prossimo anno scolastico – dichiara l’assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta – lanciamo un contest che invita gli alunni e le alunne delle scuole pugliesi a inviarci le loro proposte creative, inserendo le più originali nel calendario. Il tema di quest’anno è bello e sfidante perché la cultura del dono e della solidarietà è un valore da coltivare fin dall’infanzia, essendo un fondamento della nostra società. Sono certa che le scuole sapranno declinare questo tema nelle sue varie accezioni. Penso, per esempio, a chi dona il proprio tempo agli altri facendo volontariato o a chi, rinnovando la carta d’identità, dà il consenso alla donazione degli organi. Saranno di sicuro tanti gli spunti di riflessione che ci verranno da chi oggi siede fra i banchi di scuola”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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