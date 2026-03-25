Centrosinistra, Schlein: disponibile a primarie, se sceglieremo di farle

Roma, 25 mar. (askanews) – Elly Schlein è certa che il centrosinistra troverà un accordo sulle primarie e sul programma, ma chiede a tutta la coalizione di lavorare per “coinvolgere anche le milioni di persone che hanno votato ‘no’ al referendum’. La leader Pd lo ha detto parlando alla stampa estera. “Sono molto fiduciosa che, come abbiamo sempre fatto, troveremo un accordo su tutto”.

Innanzitutto, ha spiegato, “sulle modalità per costruire il programma dell’alternativa. Chiederò ai miei colleghi di non fare questo lavoro da soli, ma di trovare il modo per coinvolgere anche le milioni di persone che sono andate a votare qualche giorno fa”. E’ imperativo “non disperdere questa mobilitazione”. Bisogna pensare anche a “un grande appuntamento nazionale fatto insieme”.

Dopodiché “ho sempre detto che sarò disponibile a qualunque modalità, comprese le primarie se sceglieremo queste”.