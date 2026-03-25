Commemorazione Bossi in aula alla Camera, Fontana: seppe smuovere coscienze

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Roma, 25 mar. (askanews) – E’ iniziata nell’aula della Camera la commemorazione di Umberto Bossi, fondatore della Lega, scomparso il 19 marzo scorso. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha tenuto un breve discorso, ricordando di aver dedicato proprio a Bossi la sua elezione a Montecitorio, prima di chiedere all’assemblea di osservare un minuto di silenzio.
“Non dimenticò mai le sue origini”, dando “voce alle istanze dei territori spesso inascoltate” ha detto Fontana, con la voce incrinata dall’emozione ricordando la capacità di Bossi “di mobilitare le masse e smuovere le coscienze”. Dopo il silenzio l’applauso dell’aula.
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