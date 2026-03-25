Governo, Fratoianni (Avs):dimissioni Delmastro e Bartolozzi buona notizia per Istituzioni

Roma, 24 mar. (askanews) – “Le necessarie e doverose dimissioni di Delmastro dal ministero di Grazia e Giustizia arrivano con imperdonabile ritardo. Devono essere chiariti ancora molti aspetti, e vedremo – nei prossimi giorni quali sviluppi ci saranno. Intanto accogliamo le dimissioni sue e della capo di gabinetto del ministro di Grazia e Giustizia Bartolozzi come una buona notizia”.Lo afferma il leader Avs Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.