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Governo, Fratoianni (Avs):dimissioni Delmastro e Bartolozzi buona notizia per Istituzioni

| 25 Marzo 2026 00:04 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 24 mar. (askanews) – “Le necessarie e doverose dimissioni di Delmastro dal ministero di Grazia e Giustizia arrivano con imperdonabile ritardo. Devono essere chiariti ancora molti aspetti, e vedremo – nei prossimi giorni quali sviluppi ci saranno. Intanto accogliamo le dimissioni sue e della capo di gabinetto del ministro di Grazia e Giustizia Bartolozzi come una buona notizia”.Lo afferma il leader Avs Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.

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