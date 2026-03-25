Governo,Donzelli: Meloni non si fa logorare, rimossi ostacoli ad azione governo

Roma, 25 mar. (askanews) – “Giorgia Meloni non è una che si lascia logorare, governa perché vuole governare e fare delle scelte, se ci sono situazioni che rallentano o creano ostacoli all’azione di governo si rimuovono. Siamo chiamati non a scaldare la poltrona ma a dare risposte agli italiani”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, intercettato dai cronisti davanti a Montecitorio.

Delmastro e Bartolozzi, ha precisato, “non sono teste che cadono, è spiacevole come definizione, sono persone con alto senso delle istituzioni che hanno offerto le proprie dimissioni. Nel caso di Delmastro le aveva anche date ben prima ci fosse il risultaro del referendum”.

“Non credo Meloni abbia bisogno di dimostrazioni di forza”, ha sottolineato. E a chi gli chiedeva perché Nordio non si fosse dimesso, Donzelli ha risposto: “Che c’entra Nordio? Sono questioni diverse che avevano intralciato l’attività di governo, la riforma Nordio è una riforma che avevamo promesso agli italiani in campagna elettorale, abbiamo rispeettato la parola data. Si dovrebbe dimettere chi promette e poi fa l’opposto”.

“Non ci sono ripercussioni, scossoni nel governo. Meloni, parlando con alcune persone, ha scelto di dare un segnale chiaro alla nazione che è quello di non rimanere a governicchiare, siamo stati votati dagli italiani per fare alcune cose, le abbiamo fatte, la riforma costituzionale prevede il voto dei cittadini, si sono espressi e se c’è qualcuno che può ostacolare il dovere verso gli italiani viene rimosso”, ha osservato. “Il governo va avanti su quanto promesso agli italiani. Non è disponibile a rimanere abbarbicato alla poltrona in condizioni di continue critiche, quindi rimuove gli ostacoli che possono complicare la vita e l’attività del governo”, ha concluso.