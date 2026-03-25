Referendum, Conte: voto politico, ora convincere Paese su alternativa

Milano, 25 mar. (askanews) – “Questo è stato un voto chiaramente politico, un messaggio fortissimo a Giorgia Meloni e a questo governo: l’ho definito un avviso di sfratto per loro e una nuova primavera per il Paese”. Lo afferma, in un’intervista al Quotidiano Nazionale, il presidente del M5S Giuseppe Conte.

“I cittadini – prosegue – sono andati a votare in massa per bocciare l’unica riforma che questa maggioranza era riuscita a portare a termine dopo quattro anni di governo, dopo che l’autonomia differenziata era stata demolita dalla Consulta e dopo che il premierato era stato parcheggiato chissà dove”.

“Questo referendum – prosegue il leader M5S – ci ha dimostrato che c’è tanta voglia di partecipare, di farsi sentire, che la nostra democrazia è viva e forte e ora dobbiamo essere noi bravi a interpretare un progetto politico capace di coinvolgere e convincere, dobbiamo costruire un’idea di Paese alternativa a quella della destra, con una politica vicina ai bisogni delle persone e non asserragliata nei palazzi. Bisognerà inaugurare una nuova stagione di investimenti per far crescere il Paese, dopo l’immobilismo e i disastri di questa destra, e rendere più facile la vita a chi fa impresa con coraggio e nel rispetto dell’ambiente e dei lavoratori. Come M5S scriveremo il programma insieme ai nostri iscritti e anche con i semplici cittadini e simpatizzanti, che invitiamo a venire nei nostri ‘100 punti aperti’ sparsi in giro per l’Italia”.

La costruzione della coalizione passa dalle primarie: come devono essere? “Aperte: primarie dei cittadini e non di apparato. Io sono disponibile, ma ne discuteremo all’interno del M5S”. Ritiene che Meloni voglia accelerare verso il voto? “Non so cosa si inventeranno, ma credo che il clima nel centrodestra risulterà molto logorato da questa sconfitta”, conclude Conte.