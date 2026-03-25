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Santanchè, Donzelli: do per scontato che ministro ascolti indicazioni premier

| 25 Marzo 2026 15:39 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 25 mar. (askanews) – “Meloni si è espressa. Normalmente, come sempre, e accadrà anche in questo caso, un ministro ascolta le indicazioni e le richieste del premier. Non so tempi e modi, do per scontato”. Lo ha detto il responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, intercettato dai cronisti davanti a Montecitorio e rispondendo alla domanda sulla posizione che terrà la maggioranza rispetto alla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti della ministra Santanchè.

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