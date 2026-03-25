Sci alpino, finali Coppa del Mondo: Haugan vince lo slalom di Hafjell, a McGrath la Coppa di specialità

HAFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Timon Haugan vince lo slalom di Hafjell, ultima gara delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Il norvegese chiude con il tempo di 2’03″75, precedendo lo svizzero Loic Meillard (+0″44) e il finlandese Eduard Hallberg (+1″03). La coppa di specialità va al norvegese Atle Lie McGrath, oggi ottavo al traguardo (+1″79). Il migliore degli italiani è Tommaso Sala, undicesimo a 2″50 dalla testa, mentre Alex Vinatzer è 17° a 2″98.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Timon Haugan (Nor) in 2’03″75

2. Loic Meillard (Sui) a 0″44

3. Eduard Hallberg (Fin) a 1″03

4. Henrik Kristoffersen (Nor) a 1″12

5. Clement Noel (Fra) a 1″13

6. Tanguy Nef (Sui) a 1″67

7. Michael Matt (Aut) a 1″70

8. Atle Lie McGrath (Nor) a 1″79

9. Linus Strasser (Ger) a 2″38

10. Victor Muffat-Jeandet (Fra) a 2″41

11. Tommaso Sala (Ita) a 2″50

17. Alex Vinatzer (Ita) a 2″98

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Marco Odermatt (Sui) 1626 punti

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 1058

3. Atle Lie McGrath (Nor) 936

4. Loic Meillard (Sui) 923

5. Henrik Kristoffersen (Nor) 821

6. Timon Haugan (Nor) 776

7. Franjo Von Allmen (Sui) 770

8. Vincent Kriechmayr (Aut) 731

9. Dominik Paris (Ita) 698

10. Giovanni Franzoni (Ita) 663

18. Alex Vinatzer (Ita) 385

21. Mattia Casse (Ita) 302

24. Florian Schieder (Ita) 299

45. Christof Innerhofer (Ita) 170

50. Benjamin Jacques Alliod (Ita) 162

54. Tommaso Sala (Ita) 139

63. Guglielmo Bosca (Ita) 112

91. Giovanni Borsotti (Ita) 49

103. Filippo Della Vite (Ita) 36

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).