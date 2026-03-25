Sci alpino, finali Coppa del Mondo: Haugan vince lo slalom di Hafjell, a McGrath la Coppa di specialità

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HAFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Timon Haugan vince lo slalom di Hafjell, ultima gara delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Il norvegese chiude con il tempo di 2’03″75, precedendo lo svizzero Loic Meillard (+0″44) e il finlandese Eduard Hallberg (+1″03). La coppa di specialità va al norvegese Atle Lie McGrath, oggi ottavo al traguardo (+1″79). Il migliore degli italiani è Tommaso Sala, undicesimo a 2″50 dalla testa, mentre Alex Vinatzer è 17° a 2″98.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Timon Haugan (Nor) in 2’03″75
2. Loic Meillard (Sui) a 0″44
3. Eduard Hallberg (Fin) a 1″03
4. Henrik Kristoffersen (Nor) a 1″12
5. Clement Noel (Fra) a 1″13
6. Tanguy Nef (Sui) a 1″67
7. Michael Matt (Aut) a 1″70
8. Atle Lie McGrath (Nor) a 1″79
9. Linus Strasser (Ger) a 2″38
10. Victor Muffat-Jeandet (Fra) a 2″41
11. Tommaso Sala (Ita) a 2″50
17. Alex Vinatzer (Ita) a 2″98
LA CLASSIFICA GENERALE
1. Marco Odermatt (Sui) 1626 punti
2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 1058
3. Atle Lie McGrath (Nor) 936
4. Loic Meillard (Sui) 923
5. Henrik Kristoffersen (Nor) 821
6. Timon Haugan (Nor) 776
7. Franjo Von Allmen (Sui) 770
8. Vincent Kriechmayr (Aut) 731
9. Dominik Paris (Ita) 698
10. Giovanni Franzoni (Ita) 663
18. Alex Vinatzer (Ita) 385
21. Mattia Casse (Ita) 302
24. Florian Schieder (Ita) 299
45. Christof Innerhofer (Ita) 170
50. Benjamin Jacques Alliod (Ita) 162
54. Tommaso Sala (Ita) 139
63. Guglielmo Bosca (Ita) 112
91. Giovanni Borsotti (Ita) 49
103. Filippo Della Vite (Ita) 36
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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