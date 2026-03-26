Formula1, Leclerc: “La Mercedes è avanti, ma possiamo batterla”

Roma, 26 mar. (askanews) – Charles Leclerc lancia la sfida alla vigilia del GP del Giappone, pur riconoscendo la superiorità attuale della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Il pilota della Scuderia Ferrari non si nasconde: “La Mercedes è avanti, ma possiamo batterla. Non siamo qui per il secondo o terzo posto”.

Dopo le prime due gare del Mondiale 2026, il Cavallino si presenta come seconda forza, ma con un gap evidente soprattutto sulla power unit. “L’ottimizzazione e la potenza pura sono la principale differenza rispetto a Mercedes – ha spiegato – mentre sul telaio la nostra vettura è forte ed è questo il nostro punto di partenza”.

Leclerc sottolinea come la stagione sarà decisa dagli sviluppi: “Stiamo lavorando duramente a Maranello, arriveranno aggiornamenti importanti. Non so se basteranno, perché anche gli altri non staranno fermi, ma l’obiettivo è tornare al vertice il prima possibile”.

Sulle prospettive a Suzuka, il monegasco resta prudente: “Non vedo caratteristiche che possano cambiare drasticamente i valori visti finora. La nostra chance è restare vicini nei primi giri e provare a metterli sotto pressione, ma quando hanno aria libera mostrano un passo superiore di quattro-cinque decimi”.

Il pilota ha poi commentato le nuove monoposto 2026: più complesse in qualifica, dove “è difficile spingere al massimo come in passato”, ma più spettacolari in gara. “Sono rimasto positivamente sorpreso: ci sono sorpassi più artificiali, ma anche tanti duelli veri, al limite, che rendono le corse divertenti”.