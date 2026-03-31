Biennale Arte, artisti partecipanti: no a Russia, Israele e USA

Milano, 31 mar. (askanews) – Settantatre tra artisti e curatori invitati a partecipare alla 61esima Biennale d’Arte di Venezia hanno scritto una lettera nella quale chiedono all’istituzione veneziana, sulla base anche di precedenti storici dettagliati, di ritirare l’invito a Paesi che si sono resi responsabili di “crimini di guerra”. I firmatari della lettera indicano Russia, Israele e Stati Uniti come gli Stati ai quali andrebbe ritirato l’invito. “C’è una soglia – si legge – oltrepassata la quale la partecipazione alla Biennale non deve essere normalizzata”.