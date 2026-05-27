Blitz antimafia in Salento scovato latitante e arrestato

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Blitz antimafia nel nord del Salento: condanna definitiva per un latitante scovato in una masseria e arrestato

Durante la maxi operazione antimafia svoltasi ieri nel nord Salento, che ha portato a 30 arresti di presunti appartenenti a una frangia della Sacra Corona Unita, i carabinieri del Comando provinciale di Lecce, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno catturato anche un latitante, ricercato per associazione mafiosa. L’uomo è stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Si era sottratto all’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Lecce il 19 gennaio scorso.

L’uomo, un 45enne originario di Saluzzo, nel Piemonte, è stato rintracciato durante una perquisizione d’iniziativa in una masseria nel territorio di Squinzano. I militari lo hanno scoperto nascosto dietro l’uscio del soggiorno dell’immobile, nel tentativo di eludere la cattura. Dagli accertamenti eseguiti nell’immediatezza è emerso come il 45enne fosse destinatario di un provvedimento definitivo di carcerazione poiché riconosciuto colpevole dei reati previsti all’articolo 416 bis per fatti accertati nella provincia di Brindisi fino al 2022. Lo stesso dovrà scontare una pena definitiva pari a 6 anni e 8 mesi di reclusione.