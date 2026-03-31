GKSD e Gruppo San Donato, accordo per la gestione di un nuovo ospedale in Egitto

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Nell’ambito degli sforzi per rafforzare la cooperazione tra Egitto e Italia, è stato firmato un accordo di cooperazione sanitaria tra il Gruppo GKSD, Gruppo San Donato e il Ministero della Salute egiziano, per lo sviluppo del New Heliopolis Hospital che sta sorgendo al Cairo.

L’accordo è stato sottoscritto ieri, durante l’EGYPS Egypt Energy Show tenutosi al Cairo, con la firma di Kamel Ghribi, Presidente del Gruppo GKSD e vicepresidente del Gruppo San Donato, e Ahmed Mostafa, Presidente dell’Organizzazione per l’Assicurazione Sanitaria dell’Egitto. La cerimonia di firma si è svolta alla presenza del Ministro della Salute egiziano, Khaled Abdel Ghaffar, e del Ministro del Petrolio egiziano, Karim Badawi. Era inoltre presente Michael Damianos, Ministro dell’Energia di Cipro.

Quello di Heliopolis è il primo ospedale della National Health Insurance Organization. Sarà un centro ad alta specializzazione, dotato di 433 posti letto, Cancer center, Heart center, neurochirurgia, reparto pediatrico e materno-infantile e un centro per il trapianto di organi.

Si stima che il nuovo polo ospedaliero servirà una popolazione di circa 1 milione di persone.

Il contratto partirà nel 2027, a completamento della costruzione, e avrà una durata di 15 anni. Kamel Ghribi ha espresso il proprio apprezzamento per la crescita che l’Egitto sta vivendo, sottolineando che “l’accordo rappresenta un solido punto di partenza per rafforzare la cooperazione sanitaria tra i due Paesi e offrire servizi medici sempre più avanzati ai cittadini egiziani”.

– foto ufficio stampa Gruppo San Donato –

(ITALPRESS).