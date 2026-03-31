Infantino incontra i giocatori dell’Iran: “Hanno il nostro sostegno e al Mondiale garantiremo le migliori condizioni possibili”

ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – “Il calcio porta unità e speranza, anche nelle circostanze più difficili, e la Fifa continuerà a sostenere la nazionale iraniana per garantirle le migliori condizioni possibili in vista del Mondiale. Non vedo l’ora di vederli trasmettere al mondo un messaggio positivo di umanità e solidarietà”. Sono le parole in un post su Instagram del presidente della Fifa, Gianni Infantino, che oggi ad Antalya ha assistito all’amichevole fra Iran e Costa Rica.

Nabi, vicepresidente della Federcalcio di Teheran, ha colto l’occasione per garantire la presenza del Team Melli alla prossima Coppa del Mondo dopo le incertezze delle scorse settimane legate al conflitto in Medio Oriente. “È stato un piacere incontrare i giocatori della nazionale di calcio dell’Iran prima della loro amichevole contro il Costa Rica ad Antalya – ha detto ancora Infantino – Ho avuto l’opportunità di trascorrere del tempo con i calciatori, così come con Mehdi Mohammed Nabi, vicepresidente della Federazione iraniana, Omid Jamali, responsabile delle relazioni internazionali, e il ct Amir Ghalenoei. Mi sono nuovamente congratulato col Team Melli per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 e per aver reso orgogliose milioni di persone in Iran e nel mondo. Rappresentare una nazione comporta una grande responsabilità, e ho incoraggiato i giocatori a continuare a ispirare i tifosi e a far sognare il proprio popolo sulla scena globale”.

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