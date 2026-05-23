Il catanzarese Francesco Rattà nominato Questore di Pescara

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Il catanzarese Francesco Rattà è il nuovo Questore di Pescara. Fsp Polizia: «Grande professionista, motivo di autentico vanto per la nostra terra».

CATANZARO – Grande soddisfazione ed entusiasmo all’interno dei vertici del Sindacato Fsp Polizia di Stato per il nuovo e prestigioso incarico conferito al dottor Francesco Rattà. Con decorrenza dal prossimo 1 giugno, il funzionario della Polizia assumerà infatti la guida della Questura della provincia di Pescara. La notizia è stata accolta con estremo favore dal Segretario Nazionale Giuseppe Brugnano e dal Segretario Generale Provinciale di Catanzaro Rocco Morelli, che hanno espresso il proprio plauso per una scelta considerata di «assoluto valore». Catanzarese originario di Montepaone, Rattà vanta una brillante carriera nella Polizia di Stato, durante la quale ha ricoperto ruoli di primo piano tra cui quello di Dirigente della Squadra Mobile di Roma.

In ogni contesto professionale, il neo Questore si è sempre distinto per le spiccate capacità investigative, l’equilibrio istituzionale e un profondo senso dello Stato, «uniti – scrivono Brugnano e Morelli- a doti umane non comuni. Nel corso degli anni è diventato un solido punto di riferimento per il personale, costruendo con i colleghi un rapporto basato sul dialogo, sulla correttezza e sulla vicinanza concreta».

L’ORGOGLIO DEL SINDACATO ALLA NONINA DI FRANCESCO RATTÀ NUOVO QUESTORE DI PESCARA: «RICONOSCIMENTO MERITATO»

In una nota congiunta, Giuseppe Brugnano e Rocco Morelli hanno voluto sottolineare lo spessore del dirigente e l’orgoglio per il territorio d’origine. «Il conferimento dell’incarico di Questore di Pescara al dottor Francesco Rattà – dichiarano Brugnano e Morelli – rappresenta un riconoscimento prestigioso e meritato per un Funzionario dello Stato che ha sempre dimostrato competenza, autorevolezza, capacità operative e profondo equilibrio istituzionale. Per la Calabria, per Catanzaro e per la comunità di Montepaone si tratta di un motivo di autentico orgoglio».

«Il dottor Rattà – proseguono Brugnano e Morelli – ha saputo nel tempo conquistare la stima sincera e l’affetto dei poliziotti grazie a uno stile improntato all’umanità, alla correttezza e alla vicinanza concreta al personale. Qualità sempre più rare e preziose all’interno dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza». Rocco Morelli aggiunge: «Francesco Rattà è un grande poliziotto dall’immensa umanità. Un dirigente che ha sempre saputo coniugare rigore istituzionale, capacità professionali e straordinaria sensibilità verso il personale. La sua nomina rappresenta motivo di orgoglio per tutta la comunità catanzarese. E per i tanti colleghi che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco». I

IL CORONAMENTO DI UNA CARRIERA AL SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI

In conclusione della nota, i due rappresentanti sindacali hanno rivolto un messaggio augurale al funzionario. «Al dottor Francesco Rattà rivolgiamo i più sinceri auguri per il prosieguo della sua attività lavorativa. Certi che anche nel nuovo e prestigioso incarico saprà conseguire ulteriori successi professionali e personali, continuando a servire lo Stato con la stessa passione, competenza e umanità che hanno sempre contraddistinto il suo percorso».