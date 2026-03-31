Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, Battistini e Bragagna tra i vincitori della 47^ edizione

ROMA (ITALPRESS) – Katharine Vinier, Franco Bragagna, Stefania Battistini, Giuseppe Crimaldi, Federico Palmaroli, Ukrainaska Pravda: sono i vincitori del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, giunto alla 47esima edizione, annunciati nel corso di una conferenza stampa nella sede della stampa estera.

“Un premio che ha sempre avuto il pregio di partire dal territorio per aprirsi alla globalizzazione” ha detto Giampiero Massolo, ambasciatore presidente della giuria del premio “un premio tradizionale, un premio al quale teniamo moltissimo che negli anni è andato riconoscendo la professionalità del lavoro giornalistico, il valore aggiunto sociale del giornalismo, dei giornalisti, è andato a premiare il meglio della stampa italiana, internazionale e non soltanto europea, e devo dire che i premiati di quest’anno non fanno eccezione: andiamo da Stefania Battistini, per la testata Tg1 al premio per la satira a Federico Palmaroli, ci sarà una menzione speciale della giuria ad un cronista, che ha fatto lo scoop sul piccolo Domenico, Crimaldi del Mattino”.

La premiazione si terrà il 10 e 11 luglio ad Ischia. Il prestigioso evento celebra l’eccellenza nel giornalismo e nella comunicazione, con focus anche sui podcast e la comunicazione sostenibile, confermandosi un punto di riferimento fondamentale nel panorama mediatico italiano. “Un premio molto importante, con una grande storia e tradizione, mi fa piacere essere coinvolta in un evento così importante” le parole di Trisha Thomas, presidente dell’associazione stampa estera in Italia.

La giuria comunicherà le candidature per il “Premio Comunicatore dell’anno” entro il 20 aprile 2026, con le designazioni ufficiali dei vincitori previste entro lo stesso mese. Il Premio Ischia è noto per la sua lunga tradizione e per portare alla ribalta i protagonisti dell’informazione italiana ed internazionale, svolgendosi spesso con il patrocinio di enti istituzionali. Il programma è in via di definizione, prevista la partecipazione del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e si parlerà dell’America’s Cup, che si terrà a Napoli.

– Foto xc3/Italpress –

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