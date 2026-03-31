Raiz, annunciate le prime date del nuovo spettacolo “Montecalvario”

Roma, 31 mar. (askanews) – “Montecalvario” è il nome del nuovo spettacolo di Raiz, che partirà da Bari (Teatro Comunale Piccinni) con una doppia data, il 16 e 17 aprile. Accompagnato sul palco dai Radicanto, unisce musica suonata e reading; un viaggio fra le canzoni che hanno segnato la carriera di Raiz, dai grandi cantanti della tradizione napoletana, Sergio Bruni in testa – cui l’artista ha dedicato un bellissimo album, “Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d”a morte” (Visage Music 2023) – ad alcuni dei grandi successi degli Almamegretta.

Raiz farà poi tappa a Napoli (Teatro Trianon) il 25 e 26 aprile, il 31 maggio a Castelnuovo Bocca d’Adda (LO) per il Borghilenti Festival (in Duo); il 5 luglio sarà a Udine (Piazzale Castello), il 20 luglio a Civitella in Val di Chiana (AR) in Piazza Don Alcide Lazzeri; il 24 luglio Sanremo (Auditorium Franco Alfano) e il 10 dicembre Lecce (Teatro Apollo).

Fra le pieghe di Montecalvario (nome ufficiale di quelli che sono universalmente conosciuti come i “Quartieri Spagnoli”), scorre una narrazione fatta di storie, reali e inventate, che traggono ispirazione dalla vita e dall’arte di Raiz ma anche di Gennaro Della Volpe (il suo vero nome) dove salite e discese, vittorie e sconfitte, dolore e rinascita camminano e si alimentano a vicenda.

Fra i brani presenti nel repertorio di Montecalvario anche “Rosa”, brano scritto da Raiz nel 2024 per la quarta stagione di Mare Fuori, la fortunata serie tv nel quale ha interpretato il ruolo di Don Salvatore Ricci; nella trasposizione fatta dalla regista e coreografa Alessandra Sorrentino per il videoclip inedito della canzone uscito lo scorso 20 marzo, il cantante asseconda i passi di sua figlia Lea, muovendosi fra i saloni del Museo e Real Bosco di Capodimonte.