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La Calabria guida l’Italia con 22 Bandiere Verdi 2026, riconoscimento dei pediatri alle spiagge a misura di famiglia. Tra le novità Sellia Marina

La Calabria si conferma al vertice nazionale per le spiagge a misura di bambini. Anche nel 2026 la regione conquista il primato con 22 Bandiere Verdi, il riconoscimento assegnato dai pediatri alle località balneari ideali per famiglie e più piccoli. Tra le novità dell’anno spicca Sellia Marina, nuova entry calabrese che rafforza ulteriormente la leadership regionale.

L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso dell’incontro tenutosi a Modica, in Sicilia, alla presenza del pediatra Italo Farnetani, fondatore e coordinatore dell’iniziativa, insieme a istituzioni locali e operatori del settore sanitario.

COSA SONO LE BANDIERE VERDI

Le Bandiere Verdi identificano spiagge con caratteristiche ben precise. Fondali bassi che digradano dolcemente. Ampi spazi tra gli ombrelloni. Presenza costante di bagnini. Servizi per bambini e famiglie. Aree vivaci e adatte alla socializzazione. Il riconoscimento si basa sulle indicazioni di oltre 3.200 pediatri, italiani e stranieri, che partecipano volontariamente alla selezione. Un elemento che conferisce valore scientifico e sanitario al progetto.

BANDIERE VERDI, LE SPIAGGE CALABRESI PREMIATE

Sono 22 le località calabresi confermate o premiate nel 2026. Ecco l’elenco: Bianco. Bova Marina. Bovalino. Caulonia Marina. Capo Vaticano. Cariati. Cirò Marina (Punta Alice). Isola di Capo Rizzuto. Locri. Torre Melissa. Mirto Crosia – Pietrapaola. Montepaone. Nicotera. Palmi. Paola. Praia a Mare. Roccella Jonica. Santa Caterina dello Ionio Marina. Siderno. Soverato. Squillace. Sellia Marina (nuovo ingresso 2026). Tra le province italiane con il maggior numero di riconoscimenti figura anche Reggio Calabria, a conferma della forte vocazione turistica del territorio.

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BANDIERE VERDI IN ITALIA, IL PRIMATO DELLA CALABRIA

A livello nazionale, l’Italia raggiunge quota 153 Bandiere Verdi, confermandosi leader. Subito dietro la Calabria si posizionano: Sicilia con 19 spiagge. Sardegna con 16. Marche e Puglia con 13

L’edizione 2026 segna anche l’ingresso di nuove località, tra cui Campomarino in Molise e Modica in Sicilia, mentre il progetto continua la sua espansione internazionale con nuove assegnazioni anche in Africa.

RICONOSCIMENTO NATO PER LE FAMIGLIE

Il progetto Bandiere Verdi nasce nel 2008 e negli anni ha ampliato il proprio raggio d’azione fino a coinvolgere anche Paesi europei e africani. La selezione tiene conto non solo della sicurezza, ma anche del benessere complessivo dei bambini e delle famiglie, inclusa la presenza di servizi e attività nelle aree limitrofe.

La cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Verdi 2026 è prevista l’11 luglio a Termoli.

TURISMO FAMILY – FRIENDLY, LE OPPORTUNITÀ PER LA CALABRIA

Il risultato ottenuto dalla Calabria rappresenta un importante volano per il turismo family-friendly, sempre più centrale nelle strategie di sviluppo del territorio. Spiagge sicure, servizi dedicati e qualità ambientale diventano così elementi chiave per attrarre visitatori e valorizzare le coste calabresi.