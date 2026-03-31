Sayf ha annunciato l’uscita del suo primo album “Santissimo”

Milano, 31 mar. (askanews) – Dopo tanta attesa, oggi Sayf ha finalmente annunciato che il suo primo album ufficiale, “Santissimo”, sarà disponibile da venerdì 8 maggio in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali per La Santa Srl/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy.

“Santissimo” è il progetto che l’artista ha iniziato a raccontare già da qualche tempo, condividendone il nome in molte occasioni e regalando ai suoi fan diversi indizi a riguardo, sia attraverso i social, sia sul palco del Festival di Sanremo 2026, dove durante la serata delle cover ha lasciato trapelare ciò che oggi si prepara a diventare realtà. Anche durante i suoi live, Sayf non ha mai nascosto l’arrivo di questo album (Che bomba, randa baraonda: il disco “Santissimo” è fuori prestissimo!): ora quel momento è finalmente arrivato, anticipato da qualche curioso spoiler.

Infatti, sabato Sayf ha sorpreso i suoi fan con un freestyle su Instagram ironico e dissacrante, in cui ha ricordato l’arrivo del disco, in uscita nei pressi del giorno che cantava Liberato, aggiungendo un altro dettaglio importante: la data del 2 aprile e un titolo “Buona domenica”, accompagnato da uno spoiler pubblicato su TikTok nei giorni successivi, la cui caption è proprio “Buona domenica ??”.

“Santissimo” si preannuncia come il capitolo più completo e rappresentativo della musica di Sayf fino ad ora, un primo lavoro che raccoglie e amplifica tutte le sfumature della sua identità artistica: il racconto personale, l’energia dei live, la contaminazione tra generi e culture, e quella capacità naturale di passare da barre dirette a melodie apertissime con autenticità e leggerezza.

L’annuncio dell’album arriva in un momento particolarmente significativo: “Tu mi piaci tanto”, il brano con cui Sayf ha partecipato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo classificandosi al secondo posto, ha ottenuto la certificazione oro e continua la sua corsa grazie alla conquista della 1ª posizione della classifica EarOne Airplay nella settimana #13 (dal 20/03/2026 al 26/03/2026), confermandosi tra i brani più trasmessi del momento. Il singolo si mantiene, inoltre, stabile ai vertici della Top50 di Spotify, dove ha già superato i 20 MLN di stream.

A questo si affianca l’attività live, con il “Santissimo Tour Estivo”, che lo vedrà protagonista sui palchi dei principali festival italiani. Oltre alla Santissima Fest 2026, che il 18 luglio lo porterà per la prima volta sul palco dell’Arena del Mare di Genova, dopo le tre date sold out del 2025, la tournée estiva vedrà Sayf esibirsi il 20 giugno a Bologna (Oltre Festival), il 16 luglio ad Assisi (Assisi Summer Festival), il 31 luglio a Bari (Sottosopra Festival), il 6 agosto a Lignano Sabbiadoro (Arena Alpe Adria), il 15 agosto a Olbia (Red Valley Festival), il 28 agosto a Montesilvano (Marea Festival), il 4 settembre a Empoli (Beat Festival) e il 5 settembre a Trento (Trento Live Fest).

I concerti continueranno in autunno, con il “Santissimo Tour” nei principali club italiani: il 14 ottobre al Concordia di Torino, il 17 ottobre al Teatro Geox di Padova, il 21 ottobre all’Alcatraz di Milano già sold out, a cui si aggiunge un secondo appuntamento il 22 ottobre, e il 27 ottobre all’Atlantico di Roma.

Sayf, artista italo-tunisino classe 1999, porta nella sua musica il racconto della sua identità, delle sue radici e delle sfide vissute tra due culture, trasformandole in una narrazione autentica e contemporanea.

Astro nascente della nuova scena genovese, è l’unico artista italiano selezionato da VEVO per l’esclusivo e prestigioso programma “DSCVR Artists to Watch 2026”, che quest’anno ha riunito 19 talenti del panorama mondiale, tra cui spicca il suo nome (Video Egoista Live Acoustic | Video UNA CAN Live Acoustic). Inoltre, è stato scelto da Spotify Italia per “RADAR 2025”, il programma dedicato agli artisti emergenti da tenere d’occhio.

Sayf ha un talento cristallino e mixa sapientemente rap e melodie, strofe serrate e ritornelli apertissimi, momenti d’amore, situazioni leggere e racconti introspettivi e impegnati, caratterizzati da una profondità fuori dal comune.