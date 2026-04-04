Governo, colloquio Meloni-bin Zayed: assicurare libertà navigazione Hormuz

Roma, 4 apr. (askanews) – “A conclusione del suo tour regionale in cui ha toccato Arabia Saudita e Qatar, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recato negli Emirati Arabi Uniti per un incontro con il presidente Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nayyan”. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi.

“Nel sottolineare come la sua visita esprima la forte vicinanza dell’Italia a una Nazione amica, vittima di continui attacchi dell’Iran, il presidente Meloni – sottolinea il comunicato – ha tenuto a manifestare profonda gratitudine per il sostegno ricevuto alle operazioni di rimpatrio dei turisti in transito e delle migliaia di cittadini italiani presenti negli Emirati all’inizio del conflitto. In tale quadro, il colloquio ha focalizzato l’attenzione sulle prospettive del conflitto e sulle condizioni necessarie per la cessazione delle ostilità, a partire dalla necessità di assicurare la libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz”.

“La conversazione – conclude la nota della Presidenza del Consiglio – ha infine permesso di fare il punto sulla cooperazione bilaterale, con particolare riferimento a un ulteriore rafforzamento degli investimenti reciproci nei settori strategici dell’energia, della difesa e della sicurezza”.