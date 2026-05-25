Amministrative 2026, Serra eletto sindaco di Castrolibero

1 minuto per la lettura

Francesco Serra prevale di misura su Nicoletta Perrotti nelle amministrative ed è il nuovo sindaco di Castrolibero, più staccato Pasquale Villella

CASTROLIBERO – Francesco Serra centra il colpaccio ed è il nuovo sindaco di Castrolibero. L’ex vice di Orlandino Greco ha la meglio su Nicoletta Perrotti e Pasquale Villella. Una campagna elettorale a dir poco ruvida ha fatto da anticamera al voto in cui i castroliberesi hanno premiato l’ex facente funzioni. Buono il dato dell’affluenza alle urne con il 72,44 per cento di votanti. Il dato ufficioso e provvisorio vede Serra attestarsi a 2848 voti, Perrotti a 2448 voti e Villella a 828 voti. Già all’indomani della sua discesa in campo in molti hanno avvertito il sentore di un suo possibile successo. In un primo momento sembrava che la maggioranza si fosse coagulata attorno a Nicoletta Perrotti. La strada si mostrava decisamente in discesa ma il coup de theatre di Serra e di altri esponenti della maggioranza ha sparigliato le carte.

La sconfitta della Perrotti (con uno scarto di circa quaranta voti in attesa dei dati ufficiali) è un brutto colpo per il consigliere regionale Orlandino Greco. Gongola il collega di Palazzo Campanella Francesco De Cicco che invece aveva garantito pubblicamente il suo sostegno a Serra.

I nuovi equilibri a Castrolibero, Comune strategico nell’area urbana, avranno inevitabilmente effetti anche sulle dinamiche della politica locale e provinciale. Una menzione spetta a Villella che ha puntato sul messaggio del rinnovamento e del cambiamento ma non ha attecchito nell’elettorato castroliberese pur ottenendo un lusinghiero bottino di oltre 800 voti. La vittoria di Serra è stata contraddistinta da festeggiamenti ed esultanze in tutta la comunità.