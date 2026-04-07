Disco di platino per Samurai Jay con Ossessione

Milano, 7 apr. (askanews) – Ossessione, il brano con cui Samurai Jay ha debuttato alla 76a edizione del Festival di Sanremo è certificato disco di platino. Il brano, inoltre, è stabile alla prima posizione della Top Of The Music FIMI / NIQ da cinque settimane consecutive.

Samurai Jay continua a dominare le classifiche e gli streaming, rimanendo stabile al primo posto della Top 50 Italia di Spotify, diventando il brano più ascoltato del trimestre di Spotify e raggiungendo, inoltre la Top 200 Global (#164, la posizione più alta raggiunta). Con oltre 1,5 milioni di stream giornalieri e più di 60 milioni di stream complessivi su tutte le piattaforme, Samurai Jay è il primo artista della kermesse a superare i 10 milioni di ascolti con il proprio brano.

Ossessione si trova al primo posto della Apple Top: 100 Italy e della Top Songs Amazon Music.. Su Youtube, il videoclip ufficiale è al #4 posto tra i video musicali più visti con oltre 7 milioni di visualizzazioni. Sui social media il brano continua ad amplificare il proprio impatto: su TikTok il suono di Ossessione ha infatti superato i 250mila video creati dagli utenti, diventando virale e contribuendo a consolidare la presenza di Samurai Jay tra gli artisti più riconoscibili del momento.

Samurai Jay ha da poco pubblicato Obsesión feat. Naiara, la versione spagnola di Ossessione. Il brano vede la collaborazione di Naiara, una delle voci più potenti e carismatiche della nuova scena musicale spagnola e vincitrice di Operación Triunfo 2023. I due artisti si esibiranno per la prima volta insieme con Obsesión al LOS40 Primavera Pop, il 10 aprile alla Movistar Arena di Madrid. Un debutto speciale su uno dei palchi pop più importanti, dove Samurai Jay porterà la nuova versione del brano insieme a Naiara, in una grande celebrazione della musica pop, tra hit e artisti nazionali e internazionali.