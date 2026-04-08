L’Antica Pizzeria Da Michele raggiunge le 80 sedi nel mondo

Roma, 8 apr. – Tante le aperture che l’Antica Pizzeria Da Michele ha collezionato negli ultimi due mesi, tra l’Italia e l’estero. Dopo l’inaugurazione della location di Roma Termini, prima sede in una stazione e quarta nella capitale italiana, è stata la volta della riapertura di Lecce, fino ad arrivare alle internazionali Sharm el-Sheikh e San Paolo, quest’ultima ottantesima nel mondo, prevista per venerdì 10 aprile.Fondata nel 2012, l’Antica Pizzeria Da Michele in the world è l’espansione nel mondo della storica pizzeria di via Sersale, a Napoli dal 1870. L’intento alla base del lavoro della Michele in the world è offrire un prodotto riconoscibile e identificabile, non per creare una ‘catena’ con il medesimo nome e risultati diversi, ma pizzerie che rappresentino veri e propri ‘rami’ provenienti dalle solide radici della casa madre di via Sersale. Una curiosità interessante è che Tokyo, in Giappone, è stata la prima sede de l’Antica Pizzeria Da Michele dopo Napoli. A seguire ci sono state Roma, Londra e tante altre. Tra le più recenti, l’inaugurazione a Sydney, in Australia, ha permesso alla Michele in the world di raggiungere i cinque continenti. La pizza de l’Antica Pizzeria da Michele è la stessa in ogni sua sede: identica, per qualità e consistenza, a quella consumata a Napoli, garantita dallo stesso tipo di impasto, dagli ingredienti e dal rispetto di alcune regole d’oro. Oltre 150 anni di storia hanno, alla base, una ‘family identity’: cambiano i luoghi, le persone, ma lo spirito del fondatore e della sua famiglia è sempre presente, a ogni apertura.E le prossime tappe sono Sharm el-Sheikh, in Egitto, San Paolo, in Brasile, e Breslavia, in Polonia, con molte altre a seguire: ‘casa lontana da casa’ per tanti che trovano ne l’Antica Pizzeria Da Michele un porto sicuro in qualsiasi punto del globo terrestre.