Mattarella, Abodi: “Una bandiera impreziosita dai risultati”

1 minuto per la lettura
Roma, 8 apr. (askanews) – “Siamo veramente onorati di come avete rappresentato l’Italia ai Giochi. Con la consegna delle bandiere il presidente Mattarella ha affidato a voi i sentimenti degli italiani” lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, intervenendo al Quirinale alla Cerimonia della riconsegna del tricolore dopo le Olimpiadi invernali. “Estendiamo – ha detto – questa gratitudine ai tecnici e a tutti i volontari. Restituiamo una bandiera impreziosita dai vostri risultati e dai vostri sentimenti, speriamo possano diventare uno strumento di emancipazione culturale, in un contesto di cronaca devastante. Speriamo che possano essere un esempio per la società”
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA