Cdp chiude il 2025 con nuovo record dell’utile netto: 3,4 mld (+3%)

Roma, 9 apr. (askanews) – Il gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico dell’utile netto, a 3,4 miliardi di euro è cresciuto del 3% rispetto al 2024 (3,3 miliardi). Nel primo anno dall’avvio del Piano Strategico 2025-2027, riporta un comunicato diffuso a seguito dell’approvazione dei conti da parte del Consiglio di Amministrazione, il Gruppo Cdp ha impegnato risorse per 29,5 miliardi di euro, pari ad oltre un terzo dell’obiettivo triennale.

Gli investimenti sostenuti sono pari a 73,6 miliardi, con un effetto leva di 2,5 volte le risorse impegnate, anche grazie all’attrazione di capitali addizionali. Il totale dei crediti in essere a favore di imprese, PA, infrastrutture e Cooperazione internazionale ammonta a 127 miliardi (in crescita rispetto alla fine del 2024).

La raccolta complessiva è pari a 355 miliardi e include il risparmio postale che raggiunge i 297 miliardi, si legge, e la raccolta obbligazionaria che arriva a 24 miliardi (rispettivamente +3% e +20% a confronto con la fine dell’esercizio precedente).

Il patrimonio netto di Cdp SpA sale a 32 miliardi, in crescita del 6% rispetto a fine 2024 (30 miliardi) grazie all’utile maturato nell’esercizio, al netto dei dividendi distribuiti. L’utile netto consolidato è pari a 5,5 miliardi (6 miliardi nel 2024).