Conte a Meloni: la manderemo a casa, pronti per sfida progressista

Roma, 9 apr. (askanews) – “Noi siamo pronti per la sfida progressista”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando in aula alla Camera dopo l’informativa della premier Giorgia Meloni. “Da tempo abbiamo lavorato operosamente qui, quando lei ci diceva no al sala minimo o no alla tassa sugli extra-profitti” e “no al congedo paritario e tanti altri punti in comune”. Per questo “la manderemo a casa con gli italiani, perché gli italiani non ne possono più delle sue menzogne”.